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Yaşam

Fuad Bezmen hayatını kaybetti

Türkiye'de sanayi sektörünün ilk temsilcilerinden Fuad Bezmen, Yeşilköy'deki evinde hayata veda etti.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye'de sanayi sektörünün ilk temsilcilerinden Fuad Bezmen, Yeşilköy'deki evinde hayata veda etti. 102 yaşındaki Bezmen'in yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği bildirildi.


Bezmen'in cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde öğlen namazını müteakiben, Zincirlikuyu'daki aile kabristanında defnedilecek.


Turkiye'nin ilk tekstil sanayicilerinden olan Mensucat Santral ve Santral Holding’in eski patronu sanayici Fuad Bezmen, 16 Nisan 1909 yılında Selanik’te doğdu. 1924 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 1927 yılında Paris Michelin Lisesi’ni, 1929’ta Marsilya Ecole Superieur de Commerce’i (Yüksek Ticaret Akademisi) bitirdi. 1929’da Mensucat Santral’ın kurulmasıyla iş hayatına başladı. 1993 yılında Mensucat Santral’ın iflasıyla emekli oldu.


Galatasaray Lisesi'nin yaşayan en eski mezunu olan Bezmen, TÜSİAD, İstanbul Rotary, Galatasaray Spor Kulübü gibi birçok derneğe de üyeydi.


Fuad Bezmen'nin hayatını anlatan ve Nermin Bezmen tarafından kaleme alınan "Bir Duayenin Hatıratı" adlı bir kitap da bulunuyor.


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