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FT: Türkiye'de barış süreci tehlikede

Financial Times'da yer alan Daniel Dombey imzalı yazıda, 'Erdoğan’ın sorunu gerçekten çözmek mi istediği, yoksa seçimlerden önce zaman kazanmaya mı çalıştığı sorgulanıyor' denildi

23 Ağustos 2013 20:37

Financial Times gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi protestoları sonrasında dikkatinin dağılmasının Kürtlerle barış sürecini tehlikeye soktuğunu yazdı.

BBC Türkçe'nin aktardığı Daniel Dombey imzalı yazıda, Erdoğan’ın Kürtlerin siyasi ve ana dillerini kullanmalarına ilişkin haklarını genişletebilecek bir reform paketi için bakanlarına ve partisine danıştığı belirtilerek şöyle dendi:

"Fakat bazı uzmanlar, Haziran protestolarının bastırılmasından sonra Erdoğan’ın Kürtlere haklar tanımakta daha az istekli olacağını söylüyor. Böyle bir anlaşmanın stratejik önemi açık. Türkiye’de binlerce kişinin öldüğü bir sorunun çözümünün yanı sıra, barış, petrol zengini Kuzey Iraklı Kürtlerle daha iyi ilişkilerin yolunu açabilir ve Ankara’nın Kuzey Suriye’deki PKK oluşumuyla ilgili kaygılarını azaltır.

Ama hâlihazırda birçok Kürt, PKK kadrolarının genişlemekte olduğunu belirtiyor. Giderek yabancılaşan genç Kürt kuşağının ortaya çıkmasıyla, Erdoğan, barış sağlama fırsatına sahip son Türk lider olabilir. Güneydoğu’da, hangi sebeple olursa olsun, barış sürecinin önünün tıkandığı kaygısı hakim.

Bazen güvenlik güçleri mensupları bile, Erdoğan’ın sorunu gerçekten çözmek mi istediğini, yoksa seçimlerden önce zaman kazanmaya mı çalıştığını sorguluyor."

Daniel Dombey, Çukurca'da konuştuğu köy korucusu Nabi'nin "Türkiye hiçbir adım atmadı. PKK çekildi, çatışmayı durdurdu ama Türkiye hala zaman kazanmaya çalışıyor" şeklindeki sözlerini aktarıyor.

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