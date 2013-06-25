Hükümetin barış süreci paketindeki dört madde ne?

Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Barış sürecinin ikinci aşamasının başladığını belirtti. Toplantıda ikinci aşama için 4 ayak belirlendiği belirten Selvi, son ayağın PKK'nin silah bırakmasının ardından gerçekleşeceğini belirtti.

Abdülkadir Selvi'nin Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan (25 Haziran 2015) "İkinci Aşamanın Dört Ayağı" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Dünkü Bakanlar Kurulu'ndan sonra çözümün ikinci aşaması başlıyor.

İkinci aşamanın dört ayağı var.

1-Anadilde eğitim.

2-Yerel yönetimler şartındaki şerhin kalkması.

3-Terörle Mücadele Yasası, Türk Ceza Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda yer alan cezalar bire indiriliyor.

Bir kişi her birinden ayrı ayrı cezaya çarptırılmayacak.

Peki dördüncüsü?

O da PKK'nın silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinden sonra gündeme gelecek.

Hemen Öcalan'la irtibatlandırmayın canım.

Eve Dönüş Yasası'nın kapsamı genişletilecek.