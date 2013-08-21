Barış Süreci üzerindeki basınç gün be gün yükseliyor

Başlangıcından neredeyse 9 ay geçmiş olmasına ragmen, Türkiye’nin kendi geleceği açısından en önemli konusu olan Kürt Barış Süreci’nde eksik halka hala aynı: karşılıklı güven.

Son günlerde Başbakan Erdoğan, PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK’nın siyasi kanadı BDP ve askeri kolu HPG’den gelen açıklamalar, bu acil sorunun taktik çıkışlara kurban edilmesi halinde ülkeyi çok sorunlu bir dönemin beklediğine işaret etmekte.

1 Ocak 2013’te başlatılan Barış Süreci, üç aşamaya bölünmüştü: PKK’lıların Türkiye toparkları dışına çekilmesi, anayasal reform ve (silahlara veda, genel af ve topluma yeniden kazandırılma içeren) ‘normalleşme.

Hükümetten bir ‘kilit’ bakan, Mayıs ayında yaptığımız uzun özel sohbette şu noktaları öne çıkartmıştı:

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