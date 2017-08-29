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Kültür-Sanat

F.T. Island 4 yıl aradan sonra Türkiye'de

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Kore’nin en popüler pop müzik gruplarından Five Treasure Island (F

29 Ağustos 2017 14:07

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - GÜNEY Kore’nin en popüler pop müzik gruplarından Five Treasure Island (F.T. Island), 4 yıl aradan sonra İstanbul’a gelecek.
10’uncu yılını kutlayan Güney Koreli pop/rock grubu F.T. Island, “Over 10 Years” albümünün Avrupa turnesi kapsamında 29 Ekim’de Maslak’taki Volkswagen Arena’da sahne alacak. 12 kez Dünya turuna çıkan ve 15 albümü bulunan grup, İstanbul konserinde eski ve yeni bütün hit parçalarını seslendirecek.
Daha önce “Music Bank World Tour” kapsamında 2013 yılında İstanbul’a gelen F.T Island’ın 29 Ekim’de vereceği konserin biletlerinin satışa çıkarıldıktan birkaç saat sonra tükendiği açıklandı.

(FOTOĞRAF)

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