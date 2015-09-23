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FT: Erdoğan'ın iktidarda kalması lazım, yoksa mahkemeye çıkarılma riski var

İngiliz Financial Times Türkiye'ye ilişkin tam sayfa bir analize yer verdi

23 Eylül 2015 12:41

Financial Times gazetesinin David Gardner imzalı analizinde "Son iki yılda otoriterliğine karşı geniş çaplı protestolar, zorlayıcı politikalar ve yakın çevresine kadar ulaşan yolsuzluk soruşturmalarıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sıkı sıkıya iktidarda kalması lazım, yoksa mahkemeye çıkarılma riski var" denildi.

İngiliz Financial Times gazetesi bugün Türkiye'ye ilişkin tam sayfa bir analize yer verdi. Eski Türkiye muhabiri ve dış haberler editörü David Gardner imzalı analizde, Türkiye'nin sandık başına gideceği 1 Kasım seçimleri, başkanlık sistemi tartışmaları, PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ve Suriye sınırındaki gelişmeler irdeleniyor. 

Seçim öncesi anket sonuçlarının, AKP'nin anayasa değişikliği için yeterli çoğunluğu kazanamadığı 7 Haziran'dan çok farklı olmadığını belirten Gardner, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna yanıtı ülkeyi yönetilemez hale getirme riski taşıyor. Türkiye, kaosa sürüklenmenin endişe verici işaretlerini gösteriyor" diyor.

Financial Times gazetesindeki 'İktidarı ele geçirmenin yüksek bedeli' başlıklı analizde yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle:

"Kürt sorununun yeniden başlaması, ülkenin Erdoğan'ın hırslarıyla kutuplaştığı, ekonomisinin durgunlaştığı, değer kaybeden para biriminin dış şoklara dayanıksız olduğu ve bölgenin yangın yerine döndüğü bir döneme denk geliyor. IŞİD'in cihatçıları yalnızca Türkiye'nın güney sınırlarına yüklenmiyor, sınırları içinde de saldırılar düzenlemeye başlıyor."

"Uzmanlar, Kasım ayında G20 zirvesine ev sahipliği yapacak NATO üyesi ve AB üyesi adayı Türkiye'nin tek bir adamın hırslarına esir düşme riski taşıdığını söylüyorlar."

Gardner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin "Türkiye'de yönetim sisteminin fiilen değiştiği ve AKP'nin 400 milletvekiline sahip olmasıyla bu durumun anayasal olarak kesinleştirilmesi gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı'nın destekçilerinin CHP ile koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalmasıyla erken seçimden başka seçenek kalmadığı görüşünde olduklarını belirten yazar, görüşmelere katılan tarafların "hiç şans tanınmadığını" söylediklerini aktarıyor ve "Erdoğan'ın gölgesinde kaldıklarını" yazıyor.

Analiz şöyle devam ediyor:

"Son iki yılda otoriterliğine karşı geniş çaplı protestolar, zorlayıcı politikalar ve yakın çevresine kadar ulaşan yolsuzluk soruşturmalarıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanı'nın sıkı sıkıya iktidarda kalması lazım, yoksa mahkemeye çıkarılma riski var."

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