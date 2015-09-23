Erdoğan'dan istifa eden HDP'li bakanlara: Bunların önüne metin nereden geldi?

Cumhurbalkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim hükümetindeki görevlerinden istifa eden HDP'li eski bakanlar Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca'nın açıklamalarına tepki gösterek, "Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ithamları ağır ve çirkin ithamlar. Acaba bunların önüne metin nereden geldi? Kalkıp Cumhurbaşkanlığı makamını lekelemeye çalışıyorlar. Ben bu açıklamalarını inceledim. Çirkin ifadeler var. Bunlar terör örgütünden aldıkları destekle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Mayınlamalar bölücü terör örgütü tarafından yapılıyor, hendekler kazılıyor HDP'li belediyeler tarafından" dedi.

Ülke TV-Kanal 7 ortak canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li bakanların istifalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün aldığımız istifa haberi manidardır. Kendi düşünceleridir. Fakat burada Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ithamları ağır ve çirkin ithamlar. Acaba bunların önüne metin nereden geldi? Kalkıp Cumhurbaşkanlığı makamını lekelemeye çalışıyorlar. Ben bu açıklamalarını inceledim. Çirkin ifadeler var.

Bunlar terör örgütünden aldıkları destekle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Mayınlamalar bölücü terör örgütü tarafından yapılıyor, hendekler kazılıyor HDP'li belediyeler tarafından. Ellerinde silahla dolaşan bunlar. Çözüm sürecini bitirenler biz değil, onlar.

Yeri geldiği zaman Kandil'e gidiyorlar, nasıl olur da meşru bir zemin olur? Bizim birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Polislerimizi uykusunda şehit edenler bu ülkenin vatandaşı değil katilidirler. Şu an HDP onların desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyor. Zulme rıza, zulümdür.

Daha önce meydanı boş buluyorlardı, ama artık meydan boş değil. Bundan sonra Suruç, Diyarbakır olayları olmayacak. Sokağa çıkma yasaklarında belli saatler arasında esneme vardır. Her yer sükuna kavuşana kadar bunlar devam edecek. Bunlar oldukça oraya ne Bakan ne de Milletvekili girebilir. Oraya girildiği anda, anlaşılan şudur ki; 'Ben teröristim'. Çözüm süreci buzdolabındadır. Şartlar normale dönünce devam edecektir."

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının tamamını buradan okuyabilirsiniz.