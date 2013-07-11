T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FT: BDDK'nın döviz incelemesi yabancı yatırımcıları soğutabilir

Financial Times, Merkez Bankası'nın 1,3 milyar dolar değerinde döviz satmasına rağmen liranın değerinin düşmeye devam ettiğini ve 1,96 seviyesini gördüğünü aktarıyor

11 Temmuz 2013 10:40

Financial Times gazetesi, uzmanların Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun döviz piyasasında gerçekleşen işlemlerle ilgili başlattığı incelemenin yabancı yatırımcıları soğutabileceğini söylediğini yazıyor.

Ankara'nın lira üzerindeki baskıyı azaltmaya ve Gezi protestolarının ardından otoritesini yeniden tesis etmeye çalıştığını yazan Financial Times, Merkez Bankası'nın 1,3 milyar dolar değerinde döviz satmasına rağmen liranın değerinin düşmeye devam ettiğini ve 1,96 seviyesini gördüğünü aktarıyor.

Gazetenin BDDK incelemesiyle ilgili haberi şöyle devam ediyor:

"[BDDK] olağan olduğunu söylese de piyasalar, kimin ne kadar lira sattığına bakacak incelemenin fazla detaylı olduğuna inanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu zaten protestolar sırasında döviz kurlarında ve faiz oranlarında görüldüğünü söylediği aşırı dalgalanmalarda borsa manipülasyonu olup olmadığına bakacak ayrı bir inceleme başlatmıştı.

Financial Times'a konuşan SPK başkanı Vahdettin Ertaş 'Bu incelemenin tek amacı yatırımcıların piyasamıza olan güveninin tesis edilmesidir. Başka bir amacımız yok.' dedi. Ertaş, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin kuvvetli olmasından dolayı Borsa İstanbul'da görülen düşüşlerin etki alanını açıklamanın mümkün olmadığını, bu yüzden de piyasa manipülasyonu ihtimalinin gündeme geldiğini savunuyor.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu her ne kadar bağımsız olsa da 31 Mayıs'ta patlak veren protestoların ardından Başbakan Erdoğan spekülatörlerin 'ümüğünü sıkacaklarını' söyledi; protestolardan gizli bir 'faiz lobisini' sorumlu tuttu ve taraftarlarına devlet bankalarını kullanmaları yönünde bir gönderme yaptı.

Erdoğan'ın bu hafta başdanışmanı olarak seçtiği Yiğit Bulut da bir faiz lobisinin Türkiye'ye karşı gizli planlar yaptığı düşüncesinin savunucusu. Bulut ayrıca yakın bir zamanda yabancı güçlerin başbakanı telekinezi kullanarak öldürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Uzun süredir Türkiye'yi gözlemleyen bir uzman 'Uluslararası finansın kalbinin attığı yer olmaya çalışan bir ülkenin bu tür sözler sarf etmesi, ve bankaları ve simsarları araştırması amacına zarar verebilir.' dedi.

Aynı uzman, şu anda kısa dönemli gelirlerle finanse edilen Türkiye'nin büyük cari hesap açığının kapatılabilmesini için faiz oranlarını yükseltmekten başka çaresi olmadığını söyledi."

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

yatırımcıyabancıfinancial timestürkiyebddkbankadövizinceleme

İlgili Haberler

BDDK'dan bankalara döviz sorgusu

BDDK, Merkez Bankası'nın rekor döviz satım ihalelerinin de yer aldığı 8-9 Temmuz tarihlerinde bankaların ihaleler ve müşteri işlemlerine ilişkin tüm ayrıntıları talep etti

Fitch'ten Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaşananlarla ilgili Türkiye'yi uyararak, sosyal huzursuzluğun Türkiye için yarattığı risklere dikkat çekti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24