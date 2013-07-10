BDDK'dan bankalara döviz sorgusu

BDDK, bankalardan TCMB'nin rekor döviz satım ihalelerini detayları da dahil son iki günlük tüm döviz işlem bilgilerini istedi.



Üst düzey bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre BDDK dün bankalara bir yazı ve doldurulması için bazı excel dosyaları göndererek sektörden bazı bilgiler istedi ve bankacılara göre istenilen bilgiler bankaların döviz masalarında yapılan işlemlerin neredeyse tamamını oluşturuyor.

Konu ile ilgili olarak BDDK'dan şu ana kadar resmi bir bilgi alınamadı.

Bankacılar BDDK'nın talep ettiği bilgiler arasında TCMB ile yapılan döviz satım ihaleleri bu ihalelere atılan teklifler ve buradan sağlanılan dövizin nerede kullanıldığı bilgilerinin de yer aldığını söylediler.



'Döviz masası tarafından yapılan tüm işlemler'



Konu hakkında bilgi sahibi bir banka yöneticisi, "Arbitrajdan, müşterilerin 2 milyon dolar üzeri tüm işlemlerine kadar kim, hangi seviyeden, ne zaman döviz aldığına ilişkin tüm bilgiler isteniyor. Kısacası döviz masası tarafından yapılan tüm işlemler diyebiliriz" dedi.



MB 2,25 milyar dolarlık ihale açmıştı



Merkez Bankası, Pazartesi günü yedi döviz satım ihalesiyle toplam 2,25 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirerek bir gün içinde döviz satım ihaleleri ile yapılan en yüksek tutardaki satışı gerçekleştirdi. Toplam döviz satış tutarı da 4,9 milyar dolara ulaşmış oldu. TCMB'nin döviz satım ihaleleri ile dolar/TL 1,9737 seviyesindeki tarihi zirveden döndü.



Hangi kurdan ne için kullanıldığı soruldu



Üst düzey başka bir bankacı ise "BDDK TCMB'nin Haziran'dan beri düzenlediği tüm döviz satışı ihalelerine ilişkin teklifleri ayrıntıları bunların hangi kurdan ne için kullanıldığı gibi tüm bilgileri bankalardan talep etti" dedi ve ekledi:

"Talep edilen bilgilerden BDDK'nın döviz satışından dolayı kurun neden düşmediğini anlamaya çalıştığını düşündürüyor. Benim şahsi düşüncem kurdaki 1-2 kuruşluk düşüş az gibi gözükse de son dönemde TL sepet bazında hatırı sayılır oranda değer kazandığı."

MB'nin tarihi rekor olan 1,9737 seviyesinde başlayan döviz satımı sonrası bugün dolar/TL 1,9411 seviyesinde işlem görüyor. Sepet bazında TL ise 2,25'li seviyelerden 2,20'li seviyelere kadar geriledi.



'Denetleyici otoritenin görevinin gereği'



Konu ile ilgili olarak Reuters'ın sorusu üzerine bir ekonomi yetkilisi ise şunları söyledi:

"TCMB para politikalarını, bu politikaların piyasada ne kadar etkili olduğunu nitelikli bir azınlığın okuyabildiğini, anlayabildiğini biliyorsunuz. Hatta MB'den sıklıkla neyi niye yaptığını, ne sonuç beklediğini siz de sormuyor musunuz? MB'nin doların düşmesini istediğinin açık olduğu bir ortamda, onca satışa rağmen dolar düşmemişse, denetleyici otoritenin bunun aslını astarını öğrenmesi, neden olduğunu, nasıl olduğunu öğrenmeye çalışması normal, hatta görevinin gerekliliği değil midir? Bu açıdan düşünmemek otoritelerin hakkını vermemek olur."