T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fitch'ten Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch yaşananlarla ilgili Türkiye'yi uyararak, sosyal huzursuzluğun Türkiye için yarattığı risklere dikkat çekti

10 Temmuz 2013 15:48

Fitch Ratings, gelişmekte olan Avrupa için yayınladığı raporda, bu ülkeler için kısa vadeli görünümün cansız olduğuna işaret ederken, raporda Türkiye'de Nisan ayı sonrasında başlayan hükümet karşıtı protestolarla ortaya çıkan sosyal huzursuzluğun yarattığı risklere işaret etti.

Diğer gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin ekonomisini canlandırmak için mali teşvik sağlama konusunda daha fazla hareket alanı olduğunun görüldüğünü belirten Fitch, ancak artan politik huzursuzluk ve kötüleşen piyasa güveninin Türkiye'nin manevra alanını sınırladığını vurguladı.

finansgundem.com'un haberine göre, FED'in parasal genişlemeden çıkacağı beklentilerinin, hükümet karşıtı protestolar ile birleşmesinin Türkiye'nin ana kırılganlığı cari işlemler açığını yine ön plana çıkardığını belirten Fitch, Türk varlık fiyatlarının aşağı yönlü baskı altına girdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin kredi notunu Kasım 2012'de yatırım yapılabilir seviyeye çıkardıklarını ve yaşanan gerilimlerin BBB- notunun tolerans sınırları içinde olduğunu düşündüklerini belirten Fitch, ancak sosyal huzursuzluğun uzun sürmesi ve kötü yönetilmesi halinde turizmin kötüleşebileceğine, kısa vadeli sermaye çıkışlarının hızlanabileceğine, enflasyonun yükselebileceğine ve ekonomik büyümenin zarar görebileceğine dikkat çekerek, sosyal huzursuzluğun uzun süre devamının ülkenin kredi notunu potansiyel risk altına soktuğunu vurgumladı.

 

Vedat Özdan: Çözüm süreci ve AB süreci ilerlemezse not indirimi gelir!

 

 

ETİKETLER

gezi parkıbeşiktaşdirenişeylemfitchkredi notu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24