Fitch'ten Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı

Fitch Ratings, gelişmekte olan Avrupa için yayınladığı raporda, bu ülkeler için kısa vadeli görünümün cansız olduğuna işaret ederken, raporda Türkiye'de Nisan ayı sonrasında başlayan hükümet karşıtı protestolarla ortaya çıkan sosyal huzursuzluğun yarattığı risklere işaret etti.

Diğer gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin ekonomisini canlandırmak için mali teşvik sağlama konusunda daha fazla hareket alanı olduğunun görüldüğünü belirten Fitch, ancak artan politik huzursuzluk ve kötüleşen piyasa güveninin Türkiye'nin manevra alanını sınırladığını vurguladı.

finansgundem.com'un haberine göre, FED'in parasal genişlemeden çıkacağı beklentilerinin, hükümet karşıtı protestolar ile birleşmesinin Türkiye'nin ana kırılganlığı cari işlemler açığını yine ön plana çıkardığını belirten Fitch, Türk varlık fiyatlarının aşağı yönlü baskı altına girdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin kredi notunu Kasım 2012'de yatırım yapılabilir seviyeye çıkardıklarını ve yaşanan gerilimlerin BBB- notunun tolerans sınırları içinde olduğunu düşündüklerini belirten Fitch, ancak sosyal huzursuzluğun uzun sürmesi ve kötü yönetilmesi halinde turizmin kötüleşebileceğine, kısa vadeli sermaye çıkışlarının hızlanabileceğine, enflasyonun yükselebileceğine ve ekonomik büyümenin zarar görebileceğine dikkat çekerek, sosyal huzursuzluğun uzun süre devamının ülkenin kredi notunu potansiyel risk altına soktuğunu vurgumladı.