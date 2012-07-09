FSM'de trafik durdu, vatandaşlar köprüde top oynadı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde onarım ve bakım çalışmaları sebebiyle kilitlenen trafikte bekleyen vatandaşlar, köprü üzerinde dubalarla ayrılmış boş alanda top oynadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik operatörü Murat Kazanasmaz'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği olay sosyal paylaşım sitesi twitter'da geniş yankı uyandırdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım-onarım çalışmaları için bir şeridin daha trafiğe kapatılması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Trafikte bekleyen vatandaşlar ise yanlarında getirdiği topla köprü üzerinde futbol maçı yaptı.

Olayı görüntüleyen Murat Kazanasmaz ise yaşananları twitter'da takipçileriyle paylaştı.



Bir şerit daha trafiğe kapandı



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası yönündeki çalışmalar sebebiyle bir şerit daha trafiğe kapatıldı. Trafiği rahatlatmak için Anadolu Yakası geçişinde karşı yöndeki bir şerit Anadolu Yakası geçişine ayrıldı. Çalışmalar sebebiyle haftanın ilk günü köprü geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, 18 Haziran’da başlayan bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Daha önce Anadolu Yakası istikametinde yürütülen çalışmalar sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılmıştı. Anadolu Yakası yönünde bir şerit daha çalışmalar kapsamında trafiğe kapatıldı.

Haftanın ilk günü olması ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla FSM Köprüsü geçişlerinde iki yönde de trafik sıkışıklığı yaşandı. Özellikle Anadolu Yakası istikametine TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Durma noktasına gelen trafikte ambulanslar bile ilerlemekte zorlandı.



Köprüde top oynayanlar için twitter'da atılan bazı tweetler şöyle:

@sozcakici: FSM köprü üzerinde top oynayan işçilere sesleniyorum; 'topu denize kaçıran, atlar alır hatırlatayım, sonra bozusmayalim

@armaganonline: duran trafik yüzünden FSM'de futbol oynayanlar köprü çalışmalarına da el atsa da herkes rahatlasa'

@fyenil: başbakan ve ekibinin 'istanbullu sonunda köprü uzerinde futbol oynadı, bunu da iktidarımız döneminde başardık' demesi an meselesi...

@adilbali: FSM tamamen kapatılsın köprü saha maçlarına ayrılsın!