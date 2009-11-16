FSM köprüsünde intihar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü korkuluklarına çıkan ve elindeki tabanca ile başına ateş eden bir kişi, daha sonra denize düştü.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Anadolu yakasından otomobille giriş yapan İ.E. (29), aracını köprü üzerinde durdurarak, korkuluklara çıktı.



Burada başına dayadığı silah ile polis ve vatandaşları kendisine yaklaştırmayan İ.E, bir süre cep telefonundan konuştu.



Polislerin ikna çabaları sonuçsuz kalırken, İ.E. başına bir el ateş ettikten sonra denize düştü.



İ.E'nin düştüğü nokta ve çevresinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar şu ana kadar sonuçsuz kaldı.



Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.



"Sabah 1 kişiyi öldürdü" iddiası



Bu arada, İ.E'nin, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bu sabah işe gitmek için evden çıkan Ayşe Aybar'ı (30), Köseköy mahallesi İstasyon caddesinde yürüdüğü sırada tabancayla vurarak öldüren kişi olduğu öne sürüldü.

