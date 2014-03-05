Kaza nedeniyle trafiğe kapanan FSM Köprüsü 2 saat sonra açıldı

FSM Köprüsü'nde devrilen kamyon nedeniyle tüm şeritler kapatıldı, trafik durdu. İki saat kapalı kalan köprüde kazanın kaldırılmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı. Yoğunluk devam ediyor. İDO trafiği rahatlakmak amacıyla ek sefer koydu.

Akşam trafiği çok yoğun olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Operatörü Murat Kazanasmaz Twitter hesabında paylaştığı mesajda, FSM Anadolu - Avrupa geçisişinde kamyon devrildiğini ve tüm şeritlerin kapatıldığını söyledi. İki yönde de ulaşımın sağlanamadığını, karşı taraftaki sürücülerin de kazayı izlediklerini belirten Kazanasmaz "Boğaziçi Köprüsü'nü kullanın. Akşam trafiği çok yoğun olacak" uyarısında bulundu.

İDO'dan ek sefer

Öte yandan köprüde meydana gelen kaza nedeniyle İDO, bu akşam için Sirkeci-Harem hattında çalışan gemi sayısını 4'ten 6'ya çıkardı. İDO bu şekilde akşam iş çıkışı oluşacak trafiği deniz you ile rahatlatmayı hedefliyor. Gemiler trafik yoğunluğuna göre gece yarısına kadar hizmet verebilecek.