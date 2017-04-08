"Frontex: Türkiye ile mülteci anlaşması tehlikede"

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmeler Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında varılan mülteci anlaşmasını zora sokuyor.

Gazetenin Avrupa sınır koruma dairesi Frontex'in gizli raporuna dayandırdığı haberinde, Türkiye'de güvenlik kadrolarındaki değişikliklerin AB ile varılan mülteci anlaşmasının geleceğinin belirsiz hale getirdiğinin vurgulandığı iddia edildi.

Haberde, Frontex'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin güvenlikten sorumlu kadrolarında ve sahil güvenlik alanındaki kadrolarda köklü değişiklikler yaşandığı ve bu nedenle anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklülerin pratikteki uygulamalara olumsuz etkisi olabileceği belirtildi.

"Mültecilerin kimlik tespitinde sıkıntı yaşanıyor"

Frontex raporunda ayrıca AB dış sınırlarında mültecilerin kimlik tespiti konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı da ifade edildi. Raporda çoğu sığınmacının Yunanistan ve İtalya'daki kabul merkezlerinde kayıt altına aldığı ancak sığınmacıların büyük çoğunluğunun yanlarında kim olduklarını ispatlayabilecekleri belgelerin olmaması nedeniyle kesin bir tespitin yapılamadığı belirtilerek, bunun da zorlayıcı bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

"IŞİD'in yenilgileri Avrupadan katılanların dönüşünü artırabilir"

Welt am Sonntag, Frontex'in raporunda bu nedenle teröristlerin sığınmacı kılığında Avrupa'ya giriş yapabileceği uyarısının yer aldığını yazdı.

Buna göre Avrupa sınır koruma dairesi, IŞİD'in son dönemde artan yenilgilerinin Avrupalı savaşçılarının ülkelerine geri dönme eğilimlerini artırabileceği uyarısında bulundu. Raporda bu nedenle sınır güvenliği konusunun daha da önemli hale geldiği ifade edildi.