Avrupa Polis Teşkilatı: IŞİD Avrupa'da yeni saldırılar planlıyor

Hollanda'nın Amsterdam kentinde toplanan Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'nın IŞİD terör örgütünün saldırı tehdidi altında olduğunu açıkladı. Teşkilata göre IŞİD Avrupa'da yeni saldırılar planlıyor.

Avrupa Polis Teşkilatı, Amsterdam’da üye ülkeler arasında terörle mücadele alanında sıkı işbirliği için neler yapılması gerektiği konusunda toplandı. Elli uzmanın katıldığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Europol Direktörü Rob Wainwrigh, Avrupa'nın IŞİD terör tehdidi altında olduğunu söyledi.

En riskli ülke Fransa

Europol'un hazırladığı güvenlik raporunu tanıtan Wainwrigh, Avrupa ülkeleri arasında en büyük terör saldırıları riski altında olan ülkenin ise Fransa olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Paris'te girişilen terör saldırılarının IŞİD'in saldırı stratejisini değiştirdiğini gösterdiğini belirten Wainwright, yeni IŞİD saldırılarının beklendiğini de kaydetti.

Europol raporunda; IŞİD için savaşan 5 bin yabancı teröristin bulunduğu da yer aldı. Europol uzmanları bugün yaptıkları toplantıda, artan IŞİD terör tehdidini ele aldı.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) nedir?

Merkezi Lahey'de bulunan Europol 1976 yılında kuruldu. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin güvenlik güçleri arasında, uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda iş birliği ve etkili çalışma ortamı sağlamak amacıyla kurulmuş bir teşkilat. Teşkilatın çalışma amaçları arasında yasadışı uyuşturucu ve motorlu taşıt ticareti, çocuk pornografisi de dahil her türlü insan ticareti, para ve diğer ödeme araçları ile ilgili kalpazanlık, radyoaktif ve nükleer maddelerin yasadışı ticareti ve bu suç türleri ile ilgili karapara aklama, yasadışı göç konuları da yer alıyor