Paris saldırılarının planlayıcısının parmak izi Belçika'da ortaya çıktı

Belçika polisi, 10 Aralık'ta başkent Brüksel'de gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında, üzerinde Paris saldırılarının planlayıcısı olarak aranılan Salah Abdeslam'ın parmak izi olan patlayıcılar bulunduğunu açıkladı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım gecesi düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüştü. Saldırıları düzenleyenlerin Belçika bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasının ardından Brüksel'de arka arka operasyonlar düzenlenmişti.
Belçika polisi, Abdeslam'ın Paris saldırısının ardından Suriye'ye kaçmış olmasından şüpheleniyor.