Paris katliamıyla bağlantılı 2 gözaltı

Belçika uyruklu, 1986 doğumlu Zakaria J. ve Fas uyruklu, 1981 doğumlu Mustafa E.'nin Brüksel'in Molenbeek semtinde yakalandığını açıklayan Belçika Federal Savcılığı, evlerde yapılan aramalarda patlayıcı madde ya da silah bulunamadığını fakat şüphelilerin Paris saldırılarıyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre "İki şüpheli de Paris saldırılarıyla bağlantılı oldukları ihtimali üzerine gözaltına alındı" denen açıklamada, gözaltı süresinin uzatıp uzatılmayacağına sorgu hâkiminin karar vereceği belirtildi.