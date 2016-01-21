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Dünya

Paris katliamıyla bağlantılı 2 gözaltı

Katliamda 129 kişi hayatını kaybetmişti

21 Ocak 2016 16:37

Belçika uyruklu, 1986 doğumlu Zakaria J. ve Fas uyruklu, 1981 doğumlu Mustafa E.'nin Brüksel'in Molenbeek semtinde yakalandığını açıklayan Belçika Federal Savcılığı, evlerde yapılan aramalarda patlayıcı madde ya da silah bulunamadığını fakat şüphelilerin Paris saldırılarıyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.

Sputnik’in haberine göre "İki şüpheli de Paris saldırılarıyla bağlantılı oldukları ihtimali üzerine gözaltına alındı" denen açıklamada, gözaltı süresinin uzatıp uzatılmayacağına sorgu hâkiminin karar vereceği belirtildi.

 

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