Almanya Savunma Bakanı: Suriye'ye saldırmayız, odak noktamız IŞİD ile mücadele

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman Ordusu'nun Suriye Ordusu'na yönelik saldırılara katılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Alman Birinci Televizyonu'nda (ARD) yayına katılan Bakan von der Leyen, "Bizim odak noktamız IŞİD ile mücadele" dedi ve Federal Meclis'in verdiği görevin "gayet açık bir şekilde" IŞİD ile mücadele olduğunu hatırlattı.

"NATO, Suriye krizine dahil olamaz"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise, Suriye'de bir NATO operasyonuna karşı çıktı. Alman "Die Welt" gazetesine konuşan Asselborn, "ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısından sonra NATO Suriye krizine dahil olamaz. Bu korkunç olur" şeklinde konuştu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, şu anda böyle bir gelişmenin söz konusu olacağını düşünmediğini, ancak "sorunun gündeme gelebileceğini" kaydetti.

"Spontane bir operasyon"

ABD'nin Suriye'de askeri üssü vurmasını Esad rejimine bir "uyarı" olarak nitelendiren Asselborn, ABD Ordusu'nun saldırısının "anlaşılır" olduğunu kaydetti. Yine de "spontane bir askeri operasyonun" söz konusu olduğundan yola çıkan Asselborn, saldırının arkasında ABD'nin bir stratejisinin olduğunu sanmadığını belirtti.

ABD perşembeyi cumaya bağlayan gece, Humus yakınlarındaki Suriye hava üssünü bombalamış, saldırıda Akdeniz'deki iki destroyerden üsse isabet gücü yüksek 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, vurulan El Şayrat hava üssünün, salı günü İdlib'de düzenlenen kimyevi silah saldırısının çıkış noktası olduğunu açıklamıştı.