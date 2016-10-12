T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Friends'in en sevilen karakteri belli oldu

En az sevilen karakter Monica Geller oldu

12 Ekim 2016 20:46

Bir dönemin favori TV dizisi Friends'in en sevilen karakteri için başlatılan oylama sonuçlandı. Oylama sonunda 1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve 10 yıl boyunca en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Friends'in favori karakteri belli oldu. Oylamaya sonucunda en sevilen karakter David Schwimmer'ın canlandırdığı Ross Geller oldu.

Comedy Central, FriendsFest kapsamı çerçevesindeki etkinlikler süresince oylama yaptı ve dizinin favori karakteri yüzde 25.6 oyla David Schwimmer'ın canlandırdığı Ross Geller karakteri birinciliği kaptı.  

Monica'nın dinazor sevdalısı abisinin ardından ikinci sırayı sarkastik esprileriyle unutulmazlar arasına giren Chandler Bing aldı. Yüzde 25.4 oyla Matthew Perry'nin efsane tiplemesi Chandler'ın ardından üçüncü sırayı yemek delisi Joey Tribbiani alırken, dördüncülüğü de Lisa Kudrow'un karakteri Phoebe Buffay aldı. Friends sayesinde şöhretine şöhret katan Jennifer Aniston, Rachel Green karakteriyle listenin beşincisi olurken, Friends'in en az sevilen karakteri Courtney Cox'un canlandırdığı Monica Geller oldu. 

ETİKETLER

friendsen sevilen karakterphoebemonicaracheljoeychandlerross

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24