Friends'in en sevilen karakteri belli oldu

Bir dönemin favori TV dizisi Friends'in en sevilen karakteri için başlatılan oylama sonuçlandı. Oylama sonunda 1994 yılında yayınlanmaya başlayan ve 10 yıl boyunca en çok izlenen dizilerden biri haline gelen Friends'in favori karakteri belli oldu. Oylamaya sonucunda en sevilen karakter David Schwimmer'ın canlandırdığı Ross Geller oldu.

Comedy Central, FriendsFest kapsamı çerçevesindeki etkinlikler süresince oylama yaptı ve dizinin favori karakteri yüzde 25.6 oyla David Schwimmer'ın canlandırdığı Ross Geller karakteri birinciliği kaptı.

Monica'nın dinazor sevdalısı abisinin ardından ikinci sırayı sarkastik esprileriyle unutulmazlar arasına giren Chandler Bing aldı. Yüzde 25.4 oyla Matthew Perry'nin efsane tiplemesi Chandler'ın ardından üçüncü sırayı yemek delisi Joey Tribbiani alırken, dördüncülüğü de Lisa Kudrow'un karakteri Phoebe Buffay aldı. Friends sayesinde şöhretine şöhret katan Jennifer Aniston, Rachel Green karakteriyle listenin beşincisi olurken, Friends'in en az sevilen karakteri Courtney Cox'un canlandırdığı Monica Geller oldu.