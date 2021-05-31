Friends'in yönetmeni Mike ve Ben'in özel bölüme neden dahil edilmediğini açıkladı

Friends: The Reunion'ın yönetmeni Ben Winston, özel yapımda Paul Rudd ve Cole Sprouse'ın neden yer almadığını açıkladı. Winston, "Herkesi dahil edemezdik çünkü yapım bir saat 45 dakikaydı. Ve gösterinin odağının 6 oyuncu üstünde olmasına dikkat etmelisiniz." dedi.

Friends ekibini yeniden bir araya getiren özel yapımda özellikle Paul Rudd'ın yer almaması dizinin hayranlarını epey üzmüştü. Rudd yakın zamanda Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Antman karakteriyle pek çok izleyicinin kalbini kazanmıştı.

Öte yandan yapımda Reese Witherspoon'dan Tom Selleck'e, BTS'ten Justin Bieber'a birçok isim yer almıştı. Konuk isimler Friends'in ana kadrosunda yer alan Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'a katılmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; özel bölümde dizide daha önce rol alan isimlerin yerine başka ünlülerin dahil edilmesinin nedeniyse izleyiciler arasında merak uyandırmıştı.

Friends'de Phoebe karakterinin eşi Mike'ı canlandıran Paul Rudd ve Ross'un oğlu Ben'i oynayan Cole Sprouse özel bölümde kendine yer bulamayan isimler arasındaydı.

People'ın haberine göre HBO Max'te yayımlanan yapımın yönetmeni Ben Winston, 52 yaşındaki Rudd'ın ve 28 yaşındaki Sprouse'un yer almamasını şu ifadelerle açıkladı:

"Herkesi dahil edemezdik çünkü yapım bir saat 45 dakikaydı. Ve gösterinin odağının 6 oyuncu üstünde olmasına dikkat etmelisiniz.

Yani çok fazla küçük rol oluşturamazsınız çünkü elbette yıllar içinde Friends'de yer alan yüzlerce harika insan vardı. Ne yazık ki herkesi dahil edemedik. Bölüme katılamayacağını söyleyen başka kişileri de davet ettik."

Winston, Covid-19 pandemisinin sıkı çekim takvimine uyum sağlayacak şekilde herkesi yapıma katmayı zorlaştırdığını ekledi.