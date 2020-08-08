Friends'in özel bölümünün çekimleri bir kez daha ertelendi

16 yıl sonra aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çekilecek olan 90'ların fenomen dizisi Friends, salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi. Canlı olarak seyircilerle birlikte çekilmesi planlanan dizi için yeni çekim tarihi daha sonra duyurulacak.

Friends özel bölümünün 27 Mayıs’ta planlanan gösterimi Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Artan vaka sayıları nedeniyle Friends ekibi çekimleri tekrar erteledi. Çekimlerine 17 Ağustos’ta başlanması planlanan dizi bir kez daha belirsiz bir tarihe ertelendi. HBO Max’in, sevilen dizinin özel bölümünün çekim tarihleri ise daha sonra duyurulacak.