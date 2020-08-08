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Yaşam

Friends'in özel bölümünün çekimleri bir kez daha ertelendi

08 Ağustos 2020 16:21

16 yıl sonra aynı oyuncu kadrosuyla yeniden çekilecek olan 90'ların fenomen dizisi Friends, salgın nedeniyle bir kez daha ertelendi. Canlı olarak seyircilerle birlikte çekilmesi planlanan dizi için yeni çekim tarihi daha sonra duyurulacak.

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