Friends'in özel bölümünün çekim tarihi belli oldu

Friends dizisinin başrol oyuncularından Matthew Perry, HBO Max'te yayımlanacak özel bölümün mart ayında çekileceğini açıkladı.



Friends dizisi için özel bir bölümün çekileceği; Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın tekrar bir araya geleceği bu özel bölümün WarnerMedia’nın yeni dijital platformu HBO Max’te yayımlanacağı açıklanmıştı.

Beyazperde'nin haberine göre; 2020 yılının mart ayında çekilmesi planlanan özel bölüm, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. WarnerMedia Entertainment ve Direct-to-Consumer başkanı Bob Greenblatt, mayıs ayında, şirketin özel programının yaz sonunda tamamlanacağını umduğunu söylese de, belirtilen süreçte prodüksiyona başlanamadı. Son çıkan haberlere göre 2021 yılının başında hazırlıkların başlaması ve çekimlerin mart ayında yapılması planlanıyor.

Matthew Perry’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, özel bölümün çekimlerine mart ayında başlanacak.

HBO'nun, 2004 yılında yayın hayatı sona eren dizinin yeni hakları için 400 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı bildirildi.