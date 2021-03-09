Friends'in özel bölüm çekimleri Nisan ayında başlayacak

David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan ve 10 sezon süren Friends dizisinin özel bölümünün çekimleri Nisan ayında başlayacak. Çekim haberini, dizide Ross Geller karakterini canlandıran David Schwimmer yakın zamanda verdiği bir demeçte paylaştı.

Play tuşu'nun aktardığına göre, 1 saatten oluşacak tek seferlik özel bölümün çekimleri için önümüzdeki Nisan’da Los Angeles’a gideceğini ve özel bölümü güvenli şekilde çekmenin bir yolunu bulduklarını söyleyen Schwimmer, yeniden buluşma etkinliğinde kimin ev sahipliği yapacağı sorulduğunda “Kim olduğunu söyleyebilir miyim bilmiyorum. Ellen değil, Billy Crystal değil. Kim olmadığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

HBO Max, özel bölümün çekimlerini geçen yıl Hollywood’daki stüdyoların korona virüsü salgını nedeniyle kapatılmasından dolayı erteledi. Dizinin yayın haklarını eline alan HBO Max’te yayınlanacak bölümde orijinal tüm ekip yer alacak.