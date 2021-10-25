Friends'in Gunther'ı James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti

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Friends dizisinde arkadaş grubunun günlerini geçirdiği Central Perk kafesinin müdürü olan Gunther rolüyle dünyanın dört bir yanında hayranlar kazanan James Michael Tyler, 59 yaşında hayatını kaybetti.

2021 Temmuz'da NBC'ye yaptığı açıklamalarda Tyler, 4. evre prostat kanseri olduğunu açıklamış ve kendisine tanının 2018'de konulduğunu bildirmişti.

Ailesi yaptığı açıklamada, "Dünya onu Gunther olarak biliyor. Ancak Michael, onu tanıyanlar tarafından bir aktör, müzisyen, kanser farkındalığı mücadelecisi ve sevgi dolu bir eş olarak bilinir. Michael canlı müziği ve Clemson Tigers'ı desteklemeyi sever, sıklıkla kendini eğlenceli ve önceden planlanmamış durumlarda bulurdu. Onunlar bir kere tanıştıysanız ömürlük bir dost kazanırdınız" ifadelerini kullandı.

Friends'in Rachel'ı Jennifer Aniston, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Friends sen olmadan aynı olmazdı. Diziye ve hayatımıza getirdiğin tüm gülümsemeler için teşekkür ederim. Özleneceksin" yazdı.

Dizinin yıldızlarından Courteney Cox da, "Her gün odaya getirdiğin ve setteki herkese gösterdiğin minnettarlıkla seni tanıdığım için duyduğum minnettarlığın boyutu aynı" ifadeleriyle rol arkadaşına veda etti.

Mayıs ayında Tyler, 'Friends: The Reunion'a sağlık sorunları nedeniyle Zoom aracılığıyla katılmış, sette olamamıştı.