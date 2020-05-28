Friends'in 'geri dönüş' bölümünün detayları: Hayranlara bir iyi bir de kötü haber

HBO Max Başkanı Bob Greenblatt hayranların merakla bekledikleri Friends buluşmasına ilişkin konuştu. Independent'ın Screen Rant'tan aktardığı habere göre Greenblatt, özel bölümün dizinin devamı niteliği taşımayacağını ancak çekimin orijinal sette yapılacağını açıkladı. Greenblatt şunları söyledi:

"Bu özel bir yeniden buluşma. Karakterlerini canlandırmayacaklar. Ama bir kısmını sette gerçekleştirecekler. Çünkü herkes o apartman setini seviyor. Ama yine de bu bir yeniden buluşma. O karakterleri tekrar canlandırmayacaklar."

Greenblatt, pandemi sırasında yeni bir trend haline gelen sanal bir buluşmayı ise düşünmediklerini belirtti.

10 sezon süren ve tam 15 yıl önce final yapan Friends aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ en sevilen komedi dizilerinden biri olarak gösteriliyor.

Şubatta dizinin dünyaca ünlü 6 oyuncusu Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’ı bir araya getirecek yeni bir özel bölüm çekileceği açıklanmıştı.

Özel bölümün martta çekilmesi planlanıyordu ancak Koronavirüs pandemisinden etkilenen bir proje de Friend buluşması oldu. Hayranların yıllardır beklediği özel bölümün çekimleri belirsiz bir süre için ertelendi.

Deadline'da yer alan habere göre Friends oyuncularının her birine özel bölüm için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon - 27 milyon TL) arasında ödeme yapılacak.