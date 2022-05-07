Friends dizisiyle tanınan oyuncu Mike Hagerty yaşamını yitirdi

'Friends' ve 'Someone, Somewhere' dizileriyle tanınan ABD'li oyuncu Mike Hagerty, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm nedeni henüz belli olmadı.

Oyuncunun Somebody Somewhere dizisinden rol arkadaşı Bridget Everett, yaptığı sosyal medya paylaşımındai "Mike’la tanıştığım anda onu sevdim. O çok özel biriydi. Sıcak ve komikti ve hiç bir yabancıyla tanışmadım” dedi.

Oyuncu Sarah Jessica Parker da oyuncunun ölümü için "Korkunç bir kayıp. Onu çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Gagerty, 90'lı yılların popüler dizisi Friends'te bina görevlisi rolünde oynamıştı.