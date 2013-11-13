Freud Üçlemesi 142 milyon 405 bin dolara satıldı

İngiliz ressam Francis Bacon'un 1969 yapımı Lucian Freud üçlemesi, Christie's müzayede evinin New York'taki ofisinde yapılan müzayedede, 85 milyon dolarlık değerle başlanan açık artırmada, 142 milyon 405 bin dolara alıcı buldu.

Lucian Freud üçlemesi, açık artırmada bugüne kadarki en yüksek fiyatla satılan eser oldu.

Açık artırma yoluyla yapılan satışta bir önceki dünya rekoru, Sotheby's'in 2012 yılında yaptığı açık artırmada, Edvard Munch'un "Çığlık" adlı eseri 120 milyon dolara satılmıştı.

Christie's'in Rockefeller Center'daki merkezindeki "Savaş Sonrası ve Çağdaş" başlıklı müzayedede rekor fiyata satılan yaklaşık 1 metre 83 cm yüksekliğindeki Freud üçlemesi, Bacon'un büyük ölçüdeki 28 üç parçadan oluşan eserinden biri olarak biliniyor.

Satış öncesinde Christie's'den açık artırma öncesinde yapılan açıklamada, Bacon'un Freud üçlemesinin her zaman birlikte olmadığı bildirildi.

Bacon'un daha önceki en yüksek fiyata satılan resmi, 2012 yılında, Sotheby's müzayede evi tarafından yapılan açık artırmada, 86 milyon dolardan alıcı bulan "Triptych,1976" adlı üçleme eseri olmuştu.