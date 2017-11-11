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Yaşam

Freni boşalan TIR 25 kilometre sonra devrildi; 3 yaralı

Yaralılarda 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi

11 Kasım 2017 14:53

Freni boşalmış halde 25 kilometre seyreden TIR şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Yavuz Saymaz'ın (41) kullandığı çimento ve saç yüklü TIR'ın Erzincan - Sivas karayolunda Sakaltutan geçidinden inerken frenleri boşaldı.

Vites küçülterek hızını azaltmaya çalışan sürücü Yavuz Saymaz, "155 Polis İmdat" hattını arayarak yardım istedi. Polis de TIR'ın geçiş güzergahında güvenlik tedbirleri alıp aracı takibe başladı.

Freni boşalmış halde 25 kilometre seyreden TIR, Heybeli Köyü Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. TIR'ın sürücüsü Saymaz ile yanındaki Niyazi Atagül (40) ve Bircan Yaşar Mazlum (35) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saymaz ile Atagül'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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