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Yaşam

Freni boşalan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Sürücü: Devletin aracı, ben şimdi ne yapacağım?

05 Şubat 2018 18:32

Trabzon'da, park halindeyken el freni boşalan yolcu otobüsü, rampadan geriye doğru kaydı. İçinde kimsenin olmadığı otobüs, çevredeki araçlara çarptıktan sonra yolun altındaki çocuk parkına düştü.

Kaza, saat 05:30 sıralarında, Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu almak üzere durağa gitmeye hazırlanan Mustafa Y., yönetimindeki 61 AB 837 plakalı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünü park etti. Rampaya park edilen yolcu otobüsü, bir süre sonra el freni boşalarak, geriye doğru kaydı. Sürücünün ve yolcuların bulunmadığı otobüs, yaklaşık 80 metre boyunca geriye doğru kayarak, çevredeki araçlara da çarpıp, yolun altındaki çocuk parkına düştü.

Sürücü: Devletin aracı, ben şimdi ne yapacağım?

Görgü tanığı esnaf Hasan Sarıalioğlu, otobüsün geriye doğru hızla kaydığını gördüğünü belirterek, "Sabah saatlerinde, yukarıdan aşağı otobüsün hızla gittiğini gördüm. Yol kenarında 2 otomobil vardı. Otobüs, onlara öyle bir çarptı ki sanki tank, araçların üzerinden çıktı. Büyük bir ses duyduk. Geri kayan otobüsün peşine sürücüsü de yönelmeye ve koşmaya başladı. Otobüs, önde o, arkada koşuyordu; ama yetişemedi. Çarpmadan sonra otobüs sürücüsünün yanına gittim. Ağlıyordu, şok yaşamıştı. Sürücü bana 'Devletin aracı, ben şimdi ne yapacağım?' dedi. Ben de kendisini teselli ettim. Şükürler olsun ki can kaybı olmadı" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, düştüğü alandan vinçle çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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