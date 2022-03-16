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Fren yerine gaza bastı; trafik kazası geçiren Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

“Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek!”

16 Mart 2022 15:42

Geçen haftalarda talihsiz bir trafik kazası geçiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. 45 yaşındaki oyuncu, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi" dedi.

Son olarak Son Nefesime Kadar adlı diziyle seyirci karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti. Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Önceki akşam Arnavutköy'de görüntülenen Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.

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