Ünlü oyuncu Morgan Freeman, son filmi "Now You See Me"'nin tanıtımı için rol arkadaşı Michael Caine ile kameraların karşısına geçti. 75 yaşındaki Freeman, Caine konuşurken canlı yayında uykusuna yenik düştü.

Söz konusu videonun internette çok izlenenler arasında yer almasının ardından Freeman'dan bir açıklama geldi.

Usta oyuncu, röportaj sırasında uyuduğunu esprili bir dille itiraf etti. Freeman, "Google'ın son icadı olan gözlüğü test ediyordum, Facebook sayfamı güncelliyordum" dedi.