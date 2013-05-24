Morgan Freeman canlı yayında uyudu

Ünlü aktör Morgan Freeman, ‘Now You See Me’ adlı yeni filminin tanıtımı sırasında canlı yayında uykusuna yenik düştü.

ABD’de bir televizyon kanalına canlı olarak bağlanan Freeman ve rol arkadaşı Michael Caine film hakkında konuşmaya başladı. 75 yaşındaki Freeman, kısa bür süre sonra sık sık gözlerini kırpmaya başladı ve sonunda uykuya daldı.

Televizyon sunucuları durumu fark etse de Freeman’ı uyandırmaya çalışmadı ve röportaja Caine’le devam etti. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Freeman röportaj sırasında ara ara uyandı ve sorulara başını sallayarak cevap vermekle yetindi.