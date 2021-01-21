Free Web Turkey raporu | Bir yılda engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan Erdoğan ile ailesi, AKP'li belediye başkanları, yöneticileriyle ilgili

Free Web Turkey’in raporuna göre Kasım 2019- Ekim 2020 arasında engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesi, AKP'li belediye başkanları veya yöneticileriyle ilgili olduğu ortaya çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin yürüttüğü Free Web Turkey projesi kapsamında yayınlanan “Haberin sonu: Türkiye’de internet sansürü” başlıklı raporda yer alan bulgulara göre bu dönemde en az 1910 URL, alan adı ve sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi. Bu sayının 870’ini engellenen haber URL’leri oluştururken, bazıları birden fazla olmak üzere toplam 26 haber sitesi bu dönemde erişime kapandı.

Erişime engellenen haberlerin yüzde 42’si doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ya da AKP mensuplarına ilişkin olduğu görülürken bunlar arasında 2019 yılının kasım ayında yayınlanan ve AKP Manisa İl Başkanlığı’na gelen kadınların seks işçiliğine zorlanmasını konu alan haber, 2020’nin Şubat ayında çıkan Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık çantasıyla ilgili haber ve yine aynı ay içinde yayınlanan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın almasına ilişkin haberler yer aldı.

BirGün'de yer alan habere göre, raporda ayrıca pandemi ile ilgili haberler içeren 56 URL’ye erişim engeli getirildiği belirtildi. Nisan ayında hükûmetin Covid-19 pandemisini yönetme şeklini eleştiren gazeteci Fatih Portakal’ın sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı arazi üzerine inşa edilen yapıya ilişkin haberlerin de erişime engellendiği hatırlatıldı. Sakarya’da faaliyet gösteren Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin haberlere de engel getirildi.