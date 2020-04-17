Freddie Mercury’nin yardımcısı, şarkıcının son dileğini açıkladı

Mercury’nin kişisel yardımcısı ve koruması olan ve son günlerinde bile yanından ayrılmayan Freestone, Mirror’a açıklamasında, rock yıldızının İsviçre’den döndükten sonra ilaç almayı keserek ölüme hazırlanmaya başladığını belirterek, “Zamanı geldiğini hissettiğini ve bildiğini düşünüyorum” dedi.

Ölmeden önce evindeki sanat eserleri koleksiyonunu görmek istediğini bildiren Freeston, çok zayıfladığı için merdivenlerden personelin yardımıyla indiğini ve sonra asistanına yaslanarak evin salonunu ve Japon odasını dolaştığını anlattı.

Freeston, “Koleksiyondaki bazı eserleri ne zaman ve nasıl elde ettiğini anlatıyordu” ifadesini kullandı. Resmi ölüm nedeni, AIDS'ten dolayı yakalandığı bronşiyal pnomöniydi.