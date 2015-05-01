Freddie Gray'i öldüren polisler cinayetle yargılanacak

ABD'nin Baltimore kentinde gözaltına alındıktan sonra omurgasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Freddie Gray için açılan soruşturmadan polislerin cinayet suçuyla yargılanması kararı çıktı.

Maryland Eyaleti Savcısı Marilyn Mosby, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilgili polislerin ikinci dereceden cinayetle yargılanacağını açıkladı. Freddie Gray'in 12 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra karakola götürülürken iki kez tıbbi yardım istediğini söyleyen Mosby, polislerin ise bu isteği duymazdan geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yürütülen kapsamlı ve bağımsız incelemeler sonucundave adli tıp raporları ışığında Freddie Gray'in ölümünün cinayet olduğuna kanaat getirdik. Elimizde davanın açılmasını gerektirecek yeterli delil var."