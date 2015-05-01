T24 LogoT24 Logo
Dünya

Freddie Gray'i öldüren polisler cinayetle yargılanacak

Gray, omurgasına aldığı darbeler sonucunda gözaltında hayatını kaybetmişti

01 Mayıs 2015 21:14

ABD'nin Baltimore kentinde gözaltına alındıktan sonra omurgasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Freddie Gray için açılan soruşturmadan polislerin cinayet suçuyla yargılanması kararı çıktı.

Maryland Eyaleti Savcısı Marilyn Mosby, bir basın toplantısı düzenleyerek, ilgili polislerin ikinci dereceden cinayetle yargılanacağını açıkladı. Freddie Gray'in 12 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra karakola götürülürken iki kez tıbbi yardım istediğini söyleyen Mosby, polislerin ise bu isteği duymazdan geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Yürütülen kapsamlı ve bağımsız incelemeler sonucundave adli tıp raporları ışığında Freddie Gray'in ölümünün cinayet olduğuna kanaat getirdik. Elimizde davanın açılmasını gerektirecek yeterli delil var."

ETİKETLER

freddie graybaltimore

İlgili Haberler

Baltimore raporuna göre siyah genç, polis otomobilinde öldürülmüş!

Freddie Gray’in tutuklama sırasında yaralandığına dair hiçbir kanıt bulunamadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24