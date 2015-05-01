Baltimore raporuna göre siyah genç, polis otomobilinde öldürülmüş!

ABD’nin Baltimore kentinde gözaltındayken hayatını kaybeden siyah genç Freddie Gray’in ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, Gray'in tutuklama sırasında değil, nakil sırasında yaralandığı tespitine yer verildi.

Gray’in ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının savcıya gönderilmesinin ardından basına sızan haberlere göre, siyah gencin tutuklama sırasında yaralandığına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Reuters, Gray'i muayene eden adli doktorun raporuna dayanarak, 25 yaşındaki siyahi gencin ölümüne polis nakil aracında boynunu kırmasına neden olan darbenin yol açtığını yazdı. Baltimore polisi de Gray'in kafasındaki yaranın polis aracının arkasındaki cıvatayla örtüştüğünü ileri sürmüştü.

Benzer şekilde, ABC News, Gray'in kafasını polis aracının arkasındaki civatalara vurduğunu, ancak buna neyin neden olduğunun belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

Söz konusu darbenin gencin boynunun kırılmasına neden olduğu belirtilen haberde, aracın sürücüsünün ifadesine henüz başvurulmadığı kaydedildi.

Washington Post gazetesi ise kamuoyuna sunulmayan soruşturma dosyasından ele geçirdiği bir belgeye dayanarak, Gray'le aynı nakil aracında bulunan bir tutuklunun ifadesinde, siyahi gencin "duvarları yumrukladığını duyabildiğini" ve "kendini kasten yaralamaya çalıştığını" söylediğini aktardı.

Haberde, şu anda hapishanede bulunan tutuklunun, nakliye aracındayken metal bir bölme ile ayrıldığı Gray'i göremediği bilgisine yer verildi.

‘Araç 3 değil, 4 kez durdu’

Bu arada, Baltimore Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Davis, düzenlediği basın açıklamasında, Gray'i taşıyan polis nakil aracının daha önce açıklandığı gibi 3 değil, 4 kez durduğunu bildirdi.

Aracın daha önce bilinmeyen durağını, "özel bir işletmenin" güvenlik kamerasındaki kayıtlar ortaya çıkardı.

AP'ye konuşan Koreli market sahibi Jung Hyun Hwang, söz konusu kayıtların kendi işletmesine ait olduğunu ve bunların orjinalini polise geçen hafta içinde teslim ettiğini söyledi.

Hwang, ayrıca kayıtların tek kopyasının protestocuların yağmalaması sırasında çalındığını belirtti.

Baltimore polisi ise nakil aracının duraklarının lokasyon bilgilerini basınla paylaşırken, aracın neden durduğuna veya bu sırada neler yaşandığına yönelik herhangi bir bilgi iletmedi.

’Gray, solunum cihazı talep etti’

Polis raporunda dikkati çeken bir başka nokta ise, yerel saatle 08.40'ta tutuklanan Gray'in polis nakil aracına bindirilirken, astım hastalarının kullandığı solunum cihazı talebinde bulunmasıydı.

Raporda, ayrıca araç sürücüsünün, Gray'in öfkeli davranışlar sergilediğini rapor ettiği belirtildi. Araç, son olarak Gray'in araçtan çıkarılarak prangalanması sırasında dururken, sürücü bu durağın ardından takviye polis istedi.

Freddie Gray, 12 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılmış ve omuriliğindeki ciddi yaralanma sonucunda 19 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

Siyahi gencin ölümü şiddet olaylarının fitilini ateşlerken, göstericiler Baltimore kentindeki araçları ateşe vermiş, dükkanları ve mağazaları yağmalamıştı.

Baltimore Belediye Başkanı Stephanie Rawlings-Blake, olayların kontrolden çıkması üzerine 28 Nisan'da kentte olağanüstü hal ilan etmişti.

Rawlings-Blake, ayrıca ABD ordusunun bir kolu olan Ulusal Muhafızları da düzeni sağlamak için kente çağırmıştı.

Olağanüstü hal ilanında sonra yatışan olaylarda, şimdiye kadar 98 polisin yaralandığı ve 100'ün aşkın kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.