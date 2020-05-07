Fransızlar karantina döneminde ortalama 2,5 kilo aldı

Koronavirüs'ün yayılmasını yavaşlatmak için Fransızlar neredeyse iki aydır karantinada kalıyor, bu sürede evde kalanların ortalama 2,5 kilo aldığı ortaya çıktı.

Ifop Araştırma Merkezi'nin anketine göre halkın yüzde 57'si karantina sürecinin başladığı 17 Mart tarihinden bu yana ortalama 2,5 kilo aldı.

Euronews'in haberine göre, ankete katılanların yüzde 26'sı da izolasyon döneminde kilo verdiğini ifade etti.

Evde kalarak daha az hareket edildiğine ve daha fazla yiyecek tüketildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumda kilo almanın normal olduğunu, biraz dikkat ederek fazlalıklardan kurtulmanın zor olmayacağını belirtiyor.

Anketin sonuçlarına göre en çok kilo alanlar daha önce zayıf olanlar ve obezite sorunu yaşayan kişiler.

Ayrıca dörtten fazla kişiyle aynı evde kalanların yüzde 64'ü son iki ayda kilo aldığını söyledi. Tek başına yaşayanlarda bu oran yüzde 53.