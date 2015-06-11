Fransızlar “akıllı bikini” geliştirdi



Akıllı bikini, üstüne yerleştirilen bir kaptör aracılığıyla vücuda yönelen güneş ışınlarını ölçüyor. Bu ışınların derecesi, bikininin temas halinde olduğu akıllı telefon veya tablet bilgisayara önceden yüklenmiş özel bir uygulamaya gönderiliyor. Uygulama, deri tipini kaydetmiş kullanıcıyı, vücudu aşırı derecede güneş ışını depoladığında bir sinyal ile güneş kremi sürmesi konusunda uyarıyor. Sinyal aralığı, deri tipine ve vücüda isabet eden güneş ışını oranına göre değişiyor.

Ürünü geliştiren firmanın sahibi genç Fransız girişimci Marie Spinali, akıllı bikini fikrinin “plajda güneşlenenleri gördüğünde aklına geldiğini” söylüyor: “Kendi kendime ‘susamış bitkiler için akıllı saksılar var, aşırı güneşlenme halinde uyaracak bir şey icat etmek lazım dedim” diyor. Spinali, bu yıl sadece birkaç bin akıllı bikini satmayı hedeflediklerini, ancak önümüzdeki yıldan itibaren akıllı erkek ve çocuk mayoları pazarlamayı planladıklarını söylüyor.

Büyük ilgi görüyor

Akıllı bikini sadece iki haftadır pazarlanıyor olmasına rağmen Fransa’da olağanüstü yankı uyandırmış durumda. Fransız Dermatologlar Sendikası, konu güneşten korunmak ve böylelikle cilt kanseri riskini azaltmak olduğundan fikri “olumlu” bulduğunu bildirdi. Ancak dermatologlar, güneşten korunmanın en etkin yolunun “fazla bronzlaşmamak” olduğunu da hatırlatıyor.

İleri tekonoloji uzmanları da piyasaya yeni bir akıllı ürün girmesinden memnun. Ancak uzmanlar, bikiniler üzerindeki kaptörlerin büyüklüğünü eleştirip, kaptörün güneşe karşı sırt üstü uzanıldığında etkinliğini yitirme riskine dikkat çekiyorlar. Bu uyarıyı dikkate alan imalatçı firma, bikini içine entegre edilebilecek minyatür bir kaptör için nanoteknoloji uzmanlarıyla çalışmaya başladığını duyurdu.

Akıllı bikiniye yönelik bir eleştiri de fiyatının yüksek olması. Ürün şu anda sadece imalatçı firmanın internet sitesinden, modeline göre 149 ile 198 euro arasında değişen fiyata satılıyor. Sipariş veren müşteriler renk ve modeli kendileri seçiyor.