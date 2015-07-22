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Yaşam

Fransızca Scrabble şampiyonu tek kelime Fransızca bilmiyor

Şampiyon Nigel Richards Scrabble sözlüğünü 9 hafta içinde ezberledi

22 Temmuz 2015 01:45

Fransızca Scrabble kelime oyunu şampiyonluğunu daha önce İngilizce Scrabble Şampiyonluğunu elde eden Yeni Zelandalı Nigel Richards kazandı. Richards'ın, tek kelime Fransızca bilmediği kaydedildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dün Belçika'nın Louvain kentinde yapılan Scrabble finalinde, Richards, Fransızca konuşulan Gabon adına turnuvaya katılan Schelick Ilagou Rekawe'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Richards'ın bu yılın başlarında Fransızca Scrabble sözlüğünün tamamını 9 hafta içinde ezberlediği belirtildi.

Bu sözcükler arasında argo terimler ve karmaşık fiil çekimleri de yer alıyor.

Daha önce de İngilizce Scrabble Şampiyonluğunu elde eden Yeni Zelandalı Richards halen Malezya'da yaşıyor.

 

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