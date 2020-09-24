Fransız yönetmen Eugène Green maske takmayı reddedince San Sebastián Film Festivali'nden kovuldu!

Fransız yönetmen Eugène Green, San Sebastián Film Festivali'nde filminin gösterimi sırasında defalarca uyarılmasına rağmen maske takmayı reddedince önce salondan çıkarıldı, ardından festivalden kovuldu.
Fransız yönetmen Eugène Green'in son filmi Atarrabi&Mikelats'ın San Sebastián Film Festivali'ndeki gösterimi sırasında maske takmanın zorunlu olduğu etkinlikte yönetmen bunu reddetti.
Festival çalışanları yönetmeni defalarca kez uyarmasına karşın Green maske takmayı reddedince, salondan polis eşliğinde uzaklaştırıldı.
Olayın ardından Green'in festival programından açıklanırken, festival yönetimi, olayı ve Eugène Green'in tavrını "nahoş" kelimesiyle özetledi.