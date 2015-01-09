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Dünya

Fransız yetkililerden İslamofobi ayarı: Fransız teröristler

Fransız yetkililer, Charlie Hebdo’da 12 kişiyi ve bir kadın polisi öldüren 3 saldırganı “Müslüman” veya “İslamcı terörist” diyerek tanıtmadı

09 Ocak 2015 22:31

Fransız yetkililer, Paris saldırılarının zanlılarını “Fransız terörist” olarak anons etti. CNN International, şüphelilerin öldürüldüğü haberini ekranından “Yetkililer: Üç Fransız terörist öldü” ifadesiyle duyurdu.   

7 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ağır silahlarla saldırarak 12 kişiyi katleden Cezayir asıllı Fransa vatandaşı Kouchai kardeşler ile Clarissa Jean-Philippe adlı kadın polisi öldüren Amedy Coulibaly’nin öldürüldüğü açıklandı. 

Resmi makamlar, ölümleri duyurmak için yaptıkları basın açıklamasında failleri “Müslüman terörist” veya “İslamcı terörist” olarak tanıtmadı. Yetkililer, “Üç Fransız terör şüphelisi öldürüldü” ifadesini kullanarak failler konusunda dini mensubiyete atfı yapılmadı. 

Cezayir asıllı Fransa vatandaşı faillerin yetkililer tarafından da “Fransız” olarak söz konusu edilmesi Avrupa’daki İslamofobi’nin güçlenmesine karşı dikkat çeken bir kelimelendirme olarak yorumlandı.

 

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