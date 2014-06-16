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Kültür-Sanat

Fransız tarihçi: Gezi direnişi Jön Türk hareketine uzanıyor

Fransız tarihçi Vincent Duclert, Gezi Parkı direnişini anlattığı 'Occupy Gezi' kitabı yayımlandı

16 Haziran 2014 10:37

Fransız tarihçi ve yazar Vincent Duclert, yakın Türk siyasetine damgasını vuran Gezi olaylarını tarihçi gözüyle yazdı. 

Duclert, ‘Occupy Gezi, un récit de résistance á Istanbul’ (Occupy Gezi, İstanbul’da bir direniş öyküsü) adlı kitabında bugüne kadar siyasi boyutlarıyla tartışılan Gezi olaylarına tarih penceresinden bakıyor. 

Arzu Çakır Morin'in Hürriyet'teki haberine göre, Duclert, “Gezi, kökenleri Osmanlı demokratik hareketlerine dayanan, milliyetçi olmadan laik, koyu İslamcı olmadan dine saygılı olunabilen bir üçüncü yol hareketidir” tespitinde bulunuyor. Fransa’nın 3. Cumhuriyet dönemi ve Türkiye üzerinde uzmanlaşan tarihçi Vincent Duclert, Gezi protestolarını, “Türkiye tarzı bir 68 olayı” sözleriyle tanımlıyor ve “aniden gökten düşen bir hareket olmadığını” savunduğu Gezi’nin tarihi kökenlerini irdeliyor. 

Fransız tarihçi, Gezi hareketinin kökeninin 19’uncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve geleneksel Prens Sabahattin hareketinin demokratik kolu olan Jön Türkler hareketine uzandığını savundu. Duclert, “Osmanlı sivil toplumu, temel hakları savunarak, monarşik devletin modernleşmesinde önemli bir rol oynadı. Gezi direnişi hareketi, entelektüel olarak güçlü ancak politik olarak zayıf olan bu hareketin varisidir” analizini yapıyor.

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