Fransız sörfçü ölümden döndü

Hint Okyanusu’ndaki Fransız kolonisi Reunion Adası’nda tatilini geçiren turist uyarılara aldırmayıp günbatımında sörf yapmak için denize girince köpekbalığı saldırısına uğradı. Tecrübeli bir sörfçü olduğu belirtilen turist daha önce de köpekbalığı saldırılarıyla gündeme gelen kıyıda uğradığı saldırıda bir elini ve ayağını kaybetti.

Arkadaşları, 40 yaşındaki turistin aldığı ağır yaralara rağmen çığlık atarak kıyıya yüzmeye çalıştığını fark edince kıyıya çıkması için ona yardımcı olup ardından da hastaneye kaldırılması için ambulans çağırdılar.

Bir hastane yetkilisi aldığı ağır yaralara rağmen talihsiz sörfçünün hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşmekte olduğunu açıkladı.

Fransız turiste saldıran köpekbalığının sığ sularda avlandığını belirten yetkililer, insanlara karşı saldırının artmasıyla normalde koruma altında olan bu türün avlanmasına izin verdiklerini söyledi.

Hint Okayanusu’na kıyısı olan ülkelerde yalnızca 2011’deki saldırılarda toplam dört kişi yaşamını yitirmişti.