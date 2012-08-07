T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fransız sörfçü ölümden döndü

Hint Okyanusu’ndaki Reunion Adaları’nda köpekbalığı saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Fransız sörfçü ölümden döndü.

07 Ağustos 2012 01:12

Hint Okyanusu’ndaki Fransız kolonisi Reunion Adası’nda tatilini geçiren turist uyarılara aldırmayıp günbatımında sörf yapmak için denize girince köpekbalığı saldırısına uğradı. Tecrübeli bir sörfçü olduğu belirtilen turist daha önce de köpekbalığı saldırılarıyla gündeme gelen kıyıda uğradığı saldırıda bir elini ve ayağını kaybetti.

Arkadaşları, 40 yaşındaki turistin aldığı ağır yaralara rağmen çığlık atarak kıyıya yüzmeye çalıştığını fark edince kıyıya çıkması için ona yardımcı olup ardından da hastaneye kaldırılması için ambulans çağırdılar.
 
Bir hastane yetkilisi aldığı ağır yaralara rağmen talihsiz sörfçünün hayati tehlikeyi atlattığını ve iyileşmekte olduğunu açıkladı.
 
Fransız turiste saldıran köpekbalığının sığ sularda avlandığını belirten yetkililer, insanlara karşı saldırının artmasıyla normalde koruma altında olan bu türün avlanmasına izin verdiklerini söyledi.
 
Hint Okayanusu’na kıyısı olan ülkelerde yalnızca 2011’deki saldırılarda toplam dört kişi yaşamını yitirmişti.
 

ETİKETLER

Hint OkyanusuReunion AdalarıköpekbalığıFransız sörfçü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24