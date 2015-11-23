Fransız polisi Paris katliamındaki 3. canlı bombanın fotoğrafını yayımladı

Fransız polisi Stade de France'da intihar saldırısı gerçekleştirdiği iddia edilen üçüncü teröristin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Polis, Stade de France'ın H kapısında bombalı intihar saldırısı düzenleyen üçüncü saldırganın fotoğrafını yayımlayarak, halktan bu kişiyle ilgili bilgileri olduğu takdirde en yakın güvenlik gücüne bildirmelerini istedi.

Polis açıklamasında, "Bu kişi 13 Kasım'da Stade de France'daki saldırılardan birinde ölen kişidir. Bilginiz varsa 197 numaralı hatta bildirin" ifadesine yer verildi.

Paris Savcılığı, Stade de France'daki ilk canlı bombanın 1990 Suriye doğumlu Ahmed El Muhammed olduğunu ve El Muhammed'in Yunanistan'dan sığınma istediğini, Yunanistan üzerinden Fransa'ya geldiğini açıklamıştı. Savcılık, Stade de France'daki ikinci canlı bombanın da 1995 doğumlu Bilal Hadfi olduğunu duyurmuştu.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmiş, 351 kişi yaralanmıştı. Altı ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılar sonucu 7 terörist ölmüş, saldırıları DAEŞ terör örgütü üstlenmişti.