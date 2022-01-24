Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti

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Büyük omuzlu, bel kısmı sıkı tasarımlarıyla 80'li yıllarda moda dünyasına hükmeden Fransız tasarımcı Manfred Thierry Mugler, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mugler'ın "doğal sebepler" nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Mugler, koleksiyonlarını yıllar boyunca temalı ve kendi stiline özgü defilelerle dünyaya tanıtmış; onun stili "güçlü giyinme" olarak tanınmaya başlamıştı.

2002'de kendi ismini taşıyan şirketten emekli olan Mugler, ünlü isimler için tasarımlar yapmaya devam etti. Mugler, Beyonce'nin 2000'lerin sonundaki 'Sasha Fierce' stilinin mimarıydı. Lady Gaga ve Cardi B için de giysiler yaratmaya devam eden Fransız modacı, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala elbisesinin de tasarımcısıydı.

Mugler'ın 'Angel' parfümünün reklam yüzü Jerry Hall, 2019'da New York Times'a verdiği bir söyleşide, "O zamanın çok ilerisindeydi" demişti.