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Kültür-Sanat

Fransız Kültür Merkezi'nde Galatasaray Lisesi Sergisi başladı

'Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı' adlı bilgilendirme sergisi 3 Ekim'e kadar açık olacak

22 Eylül 2018 14:34

Fransız Kültür Merkezi'nde  "Galatasaray Lisesi, 150 yıllık bir kültür ortaklığı" adlı bilgilendirme sergisi başladı. Galatasaray Lisesi'nin 150 yıllık tarihine yer verilen sergi 3 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Sergide, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği tarihi sürecin yanı sıra, liseye dair yayınlanan gazete haberleri ve öğrencilerin yayımladığı dergiler de yer alıyor.

NTV'nin haberine göre, serginin açılışında konuşan Fransa İstanbul Başkonsolosu Buchwalter Bertrand, Türkiye ile Fransa arasındaki ortaklığın temel taşı saydıkları Galatasaray Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileriyle Türkiye'deki modernleşmenin güçlü savunucularından olduğunu ifade etti.

Bertrand, Galatasaray Lisesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğunun altını çizerek "Güçlerimizi birleştirdiğimizde ortaya çıkan yeni bir güçtür. Bu güzel hikayenin anlatıldığı bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Galatasaray'ın yıllar içerisinde büyüdüğünü söyleyen Bertrand, 1992'de kurulan Galatasaray Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümüne de değinerek, "Bu çifte yıl dönümü hem nostalji dolu kutlamalar hem de projelerin daha da güçlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın dediği gibi, 'Yeni nesillerin ve yeni umutların yetiştirilmesi için büyük bir fırsattır" diye konuştu.

 

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