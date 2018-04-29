T24 LogoT24 Logo
Yaşam
BBC Türkçe

Fransız kadın sevgilisiyle kaçamak yapmak için kaçırıldığını söyledi

Kocasından ayrılan ve başka bir adamla yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Fransız kadın, üçüncü bir adamla romantik bir kaçamak yapabilmek için sevgilisine 'bir arabanın bagajında kaçırıldığı' mesajını attı. Sorgu sırasında çelişkili ifadeleriyle kendini ele

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da eşinden ayrılan ve sevgilisiyle yaşayan bir kadının, üçüncü bir adamla kaçamak yapabilmek için kaçırılmış numarası yaptığı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin aktivisti olan 25 yaşındaki Sandy Gaillard'ın sevgilisine mesaj atarak suçlular tarafından siyah bir arabanın bagajında kaçırıldığını söylemesi üzerine, güvenlik görevlileri arama başlatmıştı.

Fransa'nın güneyindeki Mende kentinde 50 güvenlik görevlisi ve bir helikopterin aradığı kadın, bundan 24 saat sonra ortaya çıktı.

Gaillard'ın kaçırıldığına işaret eden travma sonrası bozukluklara rastlanmamıştı.

Suçluların onu serbest bıraktığını iddia eden kadının ifadesindeki çelişkiler üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis sorgusu sırasında kadın sevgilisi Le Puy-en-Velay ile romantik bir kaçamak yapmak için bir hikaye uydurduğunu kabul etti.

Fransız yargıç, 5800 dolar para cezasına mahkum ederken, kadının psikolojik tedavi görmesini talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KocasındanFransızSorguAşırıUlusal CepheSandy GaillardMendeLe Puy-en-Velay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24