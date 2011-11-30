Fransız jestine Rum engeli!

T24 - Arap Birliği'nden sonra Avrupa Birliği de Suriye gündemiyle toplanarak Esad rejimine baskıyı artırma çabasında. AB dışişleri bakanları yarınki toplantıda, ‘insani yardım koridoru’nu görüşecek. AB üyesi olmamasına rağmen Fransa jest yaparak Türkiye'yi toplantıya davet etmişti ancak Rum kesimi Ankara'yı veto etti.
İnsani yardım koridorunun gündeme geleceği AB dışişleri bakanları toplantısına, Fransa’nın davetiyle Türkiye’nin de katılması bekleniyordu ancak Kıbrıs Rum kesimi veto ederek Türkiye’nin toplantıya katılmasını engelledi. Türkiye yaptırımları açıkladı
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye’ye karşı uygulayacağı 9 maddelik ambargo paketini açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri de Arap Birliği’nin kararı doğrultusunda Suriye’ye uçuşları askıya aldı. Lübnan'dan çelişkili açıklama
Suriye’ye uygulanacak yaptırımlara kendilerine zarar vereceği gerekçesiyle Lübnan karşı çıkmıştı.
Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ülkesinin Suriye'ye yaptırım uygulamayacağını açıklamıştı.
Ancak bu ülkenin Ekonomi Bakanı Nikola Nahhas, Suriye hükümetiyle zaten ticari ilişkisi olmadığını belirterek, “Devlet olarak ne Suriye hükümetiyle ne de Suriye Merkez Bankası’yla bir ticari anlaşma ya da mali alışverişimiz bulunmamaktadır” dedi. Nahhas, yaptırımların özel sektör için geçerli olmadığını da söyledi.