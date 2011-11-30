Fransız jestine Rum engeli!

T24

Türkiye yaptırımları açıkladı



Lübnan'dan çelişkili açıklama



İnsani yardım koridorunun gündeme geleceği AB dışişleri bakanları toplantısına, Fransa’nın davetiyle Türkiye’nin de katılması bekleniyordu ancak Kıbrıs Rum kesimi veto ederek Türkiye’nin toplantıya katılmasını engelledi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye’ye karşı uygulayacağı 9 maddelik ambargo paketini açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri de Arap Birliği’nin kararı doğrultusunda Suriye’ye uçuşları askıya aldı.Suriye’ye uygulanacak yaptırımlara kendilerine zarar vereceği gerekçesiyle Lübnan karşı çıkmıştı.Lübnan Dışişleri Bakanı Adnan Mansur, ülkesinin Suriye'ye yaptırım uygulamayacağını açıklamıştı.Ancak bu ülkenin Ekonomi Bakanı Nikola Nahhas, Suriye hükümetiyle zaten ticari ilişkisi olmadığını belirterek, “Devlet olarak ne Suriye hükümetiyle ne de Suriye Merkez Bankası’yla bir ticari anlaşma ya da mali alışverişimiz bulunmamaktadır” dedi. Nahhas, yaptırımların özel sektör için geçerli olmadığını da söyledi.