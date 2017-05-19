Fransız gazeteci, 10 gündür tek kişilik hücrede sınır dışı edilmeyi bekliyor!

Batman’da gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, 10 gündür tek kişilik bir hücrede sınır dışı edilmeyi bekliyor.

Mathias Depardon, 8 Mayıs 2017’de Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çekerken gözaltına alındı. Gazeteci Depardon'un sınır dışı edilmesine karar verilmesine rağmen 10 gündür tek kişilik bir hücrede tutulduğu öğrenildi.

T24’e bilgi veren Avukat Emine Şeker, gazeteci Mathias Depardon’un Hasankeyf’te “karakolun fotoğrafını çektiği” iddiasıyla gözaltına alındığını ancak daha sonra sosyal medya hesabındaki fotoğraflar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandasından” işlem yapıldığını söyledi.

Avukat Emine Şeker bu sürede Mathias Depardon’un ile görüştüğünü belirterek “sınır dışı kararı alındığı için hemen gönderilmek istediğini” ifade etti.

Mathias Depardon’un gözaltına alındıktan sonra verilen sınır dışı kararı dışında hiçbir işlem yapılmadığını belirten Avukat Emine Şeker “Ankara’da yapılan bazı yazışmaların cevaplanmasını beklediklerini söylüyorlar” dedi.

Ne olmuştu?

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan gazeteci Mathias Depardon, National Geographic'te yayımlanacak Hasankeyf haberi için Batman'ın Hasankeyf ilçesine gelmişti. Depardon, burada fotoğraf çekerken polisler tarafından gözaltına alınmış, iki fotoğraf makinesi ile birlikte hafıza kartlarına da el koyulmuştu. Gazeteci Mathias Depardon, o günden beri tek kişilik hücrede tutuluyor.