Fransız dizisi Call My Agent’in yerli uyarlaması geliyor

Ay Yapım, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Fransız dizisi Call My Agent'in Türkiye uyarlamasının çekimlerine başladıklarını duyurdu.

2015'ten beri devam eden ve orijinal adı Dix Pour Cent olan dizinin yerli versiyonunun oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi isimler yer alıyor. Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Ali Bilgin yapıyor.

Oyuncular ve menajerlerinin dünyasını anlatacak olan dizi Star TV'de yayınlanacak.